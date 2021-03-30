شكرا لقرائتكم خبر عن قناة السويس: طلبنا من السفينة الجانحة 8 أمور لم تنفذ أي منها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سيد شعيشع، مستشار هيئة قناة السويس، إنه سيتم تطبيق المعايير الدولية كافة في التحقيقات الخاصة بالسفينة البنمية الجانحة، مؤكدًا أهمية إجراء التحقيقات بشفافية، باعتبار الهيئة واجهة مصر أمام العالم كله.

وأضاف شعيشع، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الآن» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الثلاثاء، أنه يتم مراجعة تصرفات السفينة قبل وأثناء وبعد الحادثة لتحديد ما وقع فيها، متابعًا: «طلبنا منهم ثمانية مطالب مبدئيًا لم ينفذوا أي منها، ما يشير إلى وجود مشكلة لديهم».

وأوضح مستشار هيئة قناة السويس، أن الشركة المشغلة للسفينة البنمية الجانحة هي ما تقوم بكل شيء وتصرف عليها، معقبًا: «هناك طرفين، مالك ومشغل، وهذه مشكلة في التحقيق».

وأشاد بالمجهود الذي وصفه بـ«الحرفي الرهيب» للكراكات في تعويم السفينة الجانحة، قائلًا إن هؤلاء أدوا عملهم على أعلى مستوى، لأنه كان من الممكن أن تنقلب السفينة أو تغرق أثناء التعويم نتيجة الضغط، لكن هذا لم يحدث.