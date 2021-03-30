شكرا لقرائتكم خبر عن فاتورة التليفون الأرضي مارس 2021.. رابط الاستعلام وموعد السداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تُصدر الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي 2021 عن فترة الاسحقات من شهر يناير حتى شهر مارس 2021، عبر الموقع الالكتروني للشركة يوم 15 إبريل 2021، وحددت الشركة فترة شهر سماح يمكن خلاله سداد فاتورة الأرضي دون دفع غرامة، وحددت أيضًا موعد تحويل الخط إلى نظام الاستقبال، وأيضًا موعد قطع الحرارة مؤقتًا وفرض غرامة على المتأخرين في سداد الفاتورة.

يوم 15 إبريل 2021: موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي من الشركة المصرية للاتصالات.

يوم 14 مايو 2021: انتهاء فترة السماح المحدد لسداد فاتورة الأرضي دون اتخاذ إجراء.

يوم 15 مايو 2021: موعد تحويل التليفون الأرضي لاستقبال المكالمات فقط.

يوم 14 يونيو 2021: موعد انتهاء فترة السماح لسداد فاتورة التليفون خلال فترة الاستقبال.

يوم 15 يونيو 2021: موعد رفع الخط من الخدمة مؤقتًا وفرض غرامة التأخير العملاء غير مسددي الفاتورة.

ويستطيع المشتركون في التليفون الأرضي الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي اعتبارًا من يوم 15 إبريل 2021 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات بعد ادخال رقم التليفون وكود المحافظة، ويمكن معرفة فاتورة التليفون الأرضي بالضغط هــنــــــــــا .

ويظهر الرسالة التالية في حال الدخول على الموقع حاليًا للعملاء مسددي الفاتورة «لا توجد فواتير مستحقة للسداد»، في حالة محاولة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي قبل الموعد المحدد وهو 15 إبريل، وذلك للعملاء مسددي فاتورة التليفون الأرضي عن شهريناير 2021.

يمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي عبر طرق متعددة منها:

سنترالات ومراكز شركة WE .

الدفع الالكتروني عبر موقع شركة WE.. اضغط هــنــــــــــــا .

. خدمة فودافون كاش.

ماكينات الصراف الآلي لبنكي التجاري الدولي والأهلي المصري.

خدمة فورى.

مكاتب البريد.

خدمة مصاري.

خدمة أمان.

خدمة سداد.

خدمة Bee .

خدمة خدماتي.

خدمة ممكن.

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