شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب 14 عاما.. وصول قياديين بفتح إلى غزة عبر رفح البري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل إلى قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، القيادين في تيار الإصلاح بحركة فتح الفلسطينية توفيق أبوخوصة وماهر مقداد، عبر بوابات معبر رفح البري بشمال سيناء، بعد غياب ١٤ عامًا عن القطاع.

وبحسب مصادر مصرية فلسطينية متطابقة، فقد تم إنهاء إجراءات عبورهما إلى قطاع غزة، لافته إلى أن عودتها إلى القطاع بعد اتفاق الفصائل الفلسطينيه، وإجراء الانتخابات الفلسطينية طبقا لاتفاق القاهرة

وذكرت المصادر أن عدد من كوادر حركة فتح غادرت غزة إلى مصر وعدد من الدول العربية والاوروبيه، منذ سيطرة حماس على القطاع في عام 2007.