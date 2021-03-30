شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية: مضاعفة الحملات لضبط مخالفات عدم ارتداء الكمامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، أنه وجه بمضاعفة الحملات لضبط المخالفات، سواء تلك الناتجة عن عدم ارتداء الكمامة داخل وسائل النقل الجماعى، أو في المراكز التجارية والمصالح والهيئات الحكومية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤسه اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، أن هذا الاجتماع جاء بهدف الإعلان عن القواعد والإجراءات الإحترازية الواجب تطبيقها والالتزام بها خلال شهر رمضان المبارك، فى إطار الحرص على تجنب تسبب بعض الطقوس التى يعتادها المصريون خلال الشهر الكريم، فى حدوث ارتفاع جديد بأعداد المصابين بفيروس كورونا، على غرار ما حدث العام الماضى.

ووافقت اللجنة على استئناف المسابقات الرياضية المختلفة للناشئين، لمنح الحافز الرياضي لطلاب المراحل التعليمية المختلفة، وعدم السماح بإقامة الدورات الرمضانية في الأماكن المفتوحة أو المغلقة.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم تلك الإجرءات الإحترازية التى يتم اتخاذها واللازم اتباعها خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين والمجتمع، خاصة فيما يتعلق بالإلتزام بارتداء الكمامة خاصة فى أماكن التجمعات، مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل الجماعى، مع تحصيل الغرامات المفروضة على المخالفين بشكل فوري، للحد من التهاون فى هذا الأمر.

وقررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا السماح بأداء الصلوات في المساجد وكذا صلاة التراويح خلال شهر رمضان، بشرط تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية، مع الالتزام بالتخفيف في صلاة التراويح، بحيث لا تزيد عن نصف ساعة.

كما قررت اللجنة تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم وخلافه، بداية من السبت 17 أبريل المقبل، وتكليف وزيري السياحة والآثار والتنمية المحلية بإصدار القرارات اللازمة، مع الالتزام بنسب التواجد المقررة التى تضمن السلامة العامة في المطاعم والكافتيريات وغيرها.