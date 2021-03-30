بينهم نجل حلمي طولان.. النيابة تستأنف على إخلاء سبيل 4 متهمين بقضية "فيرمونت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أعلنت النيابة العامة استئنافها على قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل 4 متهمين في قضية واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت".

وقال أشرف عبدالعزيز، محامي أحمد حلمي طولان المتهم بقضية "فتاة فيرمونت" إنه صدر قرار من بإخلاء سبيله بكفالة مالية 100 ألف جنيه، اليوم الثلاثاء.

وأضاف "عبدالعزيز" في تصريحات لمصراوي، أن القرار صدر من دائرة جنايات القاهرة منعقدة بغرفة المشورة بمحكمة التجمع الخامس.

وكانت النيابة العامة، أمرت في يناير الماضي بإخلاء سبيل المتهمين، سيف الدين أحمد، ونازلي مصطفى، المحبوسين على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت، وما يرتبط بها من وقائع.

وتباشر النيابة العامة منذ 5 أغسطس الماضي التحقيق في واقعة اعتداء بعض الأشخاص جنسيًا على فتاة داخل فندق "فيرمونت نايل سيتي" بالقاهرة، وذلك بعد تلقيها في 4 أغسطس الماضي كتابًا من المجلس القومي للمرأة مرفقًا به شكوى قدمتها المجني عليها وبعض المعلومات من بعض الشهود عن الواقعة.

بدأت القضية أواخر يوليو الماضي، بتصدر وسم "جريمة فيرمونت" موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث تداول مئات من المغردين رواية نقلتها حساب "شرطة الاعتداءات" Assault Police على إنستجرام لفتاة قالت إنه تم اغتصابها عام 2014 داخل فندق فيرمونت بعد تخديرها بمخدر GHB الذي يؤدي لفقدان الوعي، وأنهم صوروا أنفسهم خلال الاعتداء عليها، إضافة لحفرهم أحرف أسمائهم على جسدها وتهديدها إذا قررت الإبلاغ عنهم.