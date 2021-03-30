المتهم: "أنا حاجج بيت ربنا".. كواليس 120 دقيقة بقضية "طفلة المعادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

على مدار 120 دقيقة، نظرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة "م. ج" المتهم بهتك عرض "طفلة المعادي".

ويرصد "الخليج 365" في التقرير التالي أبرز المشاهد من المحاكمة..

بصوت جهوري أطلقه الحاجب "محكمة" في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم، بدأت الجلسة؛ دخل رئيس هيئة المحاكمة المستشار سامي محمود زين الدين، عدّل نظارته الطبية ثم تفحص بعض الأوراق أمامه أعلى المنصة، ثم سمح للنيابة بتلاوة أمر إحالة المتهم.

كان في إحدى مدرجات القاعة تجلس الطفلة صاحبة الواقعة المعروفة بطفلة المعادي، والبالغة من العمر 7 سنوات بصحبة أسرتها والتي خيم عليهم الحزن والخوف، وخلف القفص حضر المتهم وهو يرتدي الزي الأبيض واضعا كمامة على وجهه.

الدفاع يطلب إيداع المتهم مصحة عقلية

بدأت الجلسة، بإثبات حضور المتهم، ودفاعه الذي طالب، بإيداع موكله بإحدى المصحات النفسية وإعداد تقرير مفصل على حالته الصحية، فيما رفض رئيس المحكمة طلب المحامي المنتدب للمتهم، مشيراً إلى أن المتهم لا يعاني من أي أمراض عقلية أو نفسية.

وقرر رئيس المحكمة بإلغاء دفاع المتهم وانتداب محام آخر يدافع عن المتهم أمام هيئة المحكمة.

محامي الطفلة

وعلى جانب آخر، طالب المحاميان محمد ثروت وعبد الرازق مصطفي، دفاع الطفلة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وهي الإعدام شنقًا، وذلك لتوجيه تهمة الخطف مقترنة بتهمة هتك العرض.

وتمسك المدعي بالتعويض المدني الذي أكد أنه لا يُساوي شيئاً بجانب ما حدث للطفلة، ووجه حديثه للمحكمة "أناشدكم أن تقتصوا من هذا المتهم، وتابع إلى أنه في حالة توجيه تهمة الشروع في اغتصاب بجانب هتك االعرض فإن العقوبة ستكون الإعدام".

ومن جانبه رد القاضي بأن الوعي أهم من تشديد العقوبة، وعلق على ذلك قائلاً: "الوعي أهم"، وأمرت المحكمة، بإخراج المتهم محمد جودت، من قفص الاتهام؛ لسماع لأقواله بخصوص الواقعة.

المتهم: "أنا حاجج بيت الله.. والطفلة عايزه تسرقني"

ونفى المتهم قيامه بالاعتداء عليها جنسيًا، قائلًا: "البنت كانت عاوزه تسرقني.. وأنا حاجج بيت ربنا مرتين ومعملتش حاجة"، وهو بالمخالفة لما كشفته كاميرات المراقبة بالعقار محل الواقعة بقيامه بهتك عرض المجني عليها 7 سنوات، مؤكدًا أن الاعتراف أمام النيابة، يرجع لأنه لم يكن حاضرًا معه محامٍ، -على حد قوله- فضلاَ عن تعرضه للإهانة، ليرد عليه القاضي: "هل ده مُبرر يعني"؟، ووجه القاضي سؤالاً للمُتهم بشأن مدى تعامله مع ابنيه ولد وبنت ليجيب: "كويس جداً".

تأجيل المحكمة لجلسة غدًا الأربعاء

وأجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة المتهم لجلسة غدًا الأربعاء، لانتداب محامي مع المتهم.

وفي وقت سابق أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة المتحرش بطفلة المعادي للمحاكمة الجنائية، محبوسا، بعدما انتهت التحقيقات التي باشرتها النيابة معه، واستمعت خلالها لأقوال الطفلة والشهود، كما تعرفت عليه الطفلة خلال العرض القانوني. والاتهامات الموجهة لمتحرش المعادي، ذكرتها النيابة العامة فى بيانها حيث نسبت له اتهامات بخطف المجني عليها بالتحايل، وهتك عرضها بالقوة عن طريق ملامسة موضع عفتها.

وكشفت التحقيقات أن النيابة العامة استمعت لأقوال 4 شهود إثبات، وأقامت الدليل ضد المتهم من خلال شهادتهم، فضلا عن أقوال الطفلة المجني عليها.

وأفادت التحقيقات أيضا، بأن المضاهاة والمقارنة الفنية التي تم إجراؤها بين صورة المتهم والصورة التي ظهرت بمقطع الفيديو، الذي شاهدته النيابة العامة، أثبتت توافقا تاما بين الصورتين.