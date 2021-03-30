توصية برلمانية بسرعة إعداد قانون الزراعة الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قررت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم النائب عبدالحميد الدمرداش، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة، لحين إنتهاء الحكومة من إعداد مشروع قانون شامل لتعديل قانون الزراعة.

وأوصت اللجنة، الحكومة بسرعة الانتهاء من إعداد القانون الشامل للزراعة، على ان يشمل التعديلات المقدمة من النائب عبدالحميد الدمرداش في مشروع القانون المقدم، والاسترشاد بها.

جاء ذلك بعد توافق النواب ومقدم مشروع القانون مع رأي الحكومة فيما يتعلق بتأجيل مناقشة مشروع القانون، نظرًا لأن الحكومة تقوم بإعداد مشروع قانون جديد للزراعة.



وكان مشروع القانون المقدم من النائب عبدالحميد الدمرداش، يهدف إلى تشديد العقوبة على إنتاج وتداول واستخدام المبيدات الزراعية، لما لها من آثار سلبية على الزراعة والمحاصيل الزراعية وجودتها.

ومن جانبهم أكد ممثلو وزارتى العدل والزراعة، انهم يعكفون حاليا على اعداد قانون جديد للزراعة، ومن الأفضل انتظاره ليتضمن كافة التعديلات، بدلا من اجراء تعديلات على القانون حاليا.

ومن جانبه أكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة، على ضرورة إعداد قانون جديد للزراعة، مشيرًا إلى أن القانون الحالي مر عليه أكثر من ٥٥ عامًا، وشهدت هذه الفترة الطويلة تغييرات كبيرة في قطاع الزراعة، ما يتطلب سرعة مواكبتها ليس بمجرد تعديلات إنما بقانون جديد كامل.