نقيب المحامين يعلن توريد 9 ملايين جنيه أتعاب محاماة من "العدل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:
قال رجائي عطية نقيب المحامين، إن وزارة العدل حولت إلى حساب النقابة اليوم الثلاثاء، مبلغ وقدره "8,818,766.69" جنيهًا مصريًا من مستحقات النقابة الخاصة بأتعاب المحاماة.
وأضاف نقيب الصحفيين: "يسرني أن اخبركم بأنه قد وصلني الآن من وزارة العدل نحو 9 ملايين جنيه والرقم تحديدًا (8,818,766.69) من أتعاب المحاماة. ولا يفوتني أن اتوجه بالشكر إلى المستشار الجليل أحمد إسماعيل، مساعد وزير العدل؛ لسرعة تلبيته لطلبي، وتحويل المبلغ الينا، والشكر موصول أيضًا للمستشار الجليل وزير العدل.