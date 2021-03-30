شكرا لقرائتكم خبر عن «لفها في ملاية وأرميها البحر»..كيف تورط شقيق زوج إسراء عماد ووالدته بالشروع في قتلها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت نيابة أول المنتزة بإشراف المستشار أشرف المغربي المحامي العام الأول لنيابات المنتزة بالإسكندرية، التحقيق في واقعة اعتداء سائق على زوجته، والمعروفة إعلاميا بواقعة «إسراء عماد»، وإصابتها بجروح وإصابات بالغة تم نقلها على إثرها إلى مستشفى شرق المدينة لتلقي العلاج اللازم .

حيث أمر المحامى العام، مساء اليوم الثلاثاء، بضبط وإحضار شقيق الزوج ووالدته إلى سراي النيابة للتحقيق معهما بتهمة الشروع في قتل «اسراء عماد» بالتحريض .

وجاء أمر ضبط وإحضار المذكورين بسبب ما قررته المجني عليها في التحقيقات التي باشرها المستشار عمر الركايبى، رئيس نيابة المنتزه أول والتي اتهمت زوجها في التحقيقات بإحداث إصابتها، الموصوفة بتقرير مستشفى شرق المدينة وقررت «اسراء» في التحقيقات، أن شقيق المتهم كان يشد من أزره أثناء الإعتداء عليها ثم قال له «مش ده اللى اتفقنا عليه»، فيما قالت له والدته «لفها في ملاية وأرميها في البحر»، فقرر رئيس النيابة ضبطهما لبيان وجود اتفاق جنائي بين المتهمين من عدمه.

وأكدت «إسراء عماد» في التحقيقات وجود خلافات بينها وبين زوجها وتدخل أهله في حياتهما الخاصة مما زاد فجوة الخلافات بينهما .

ويوم الحادث اتفقت معه على العودة إلى المنزل وذهبت إليه في الثالثة صباحا لمصالحته إلا أنها فوجئت بحدوث خلافات بينه وبين والدته بسبب عدم رغبتها في إتمام الصلح بينهما .

وأضافت «إسراء» فوجئت باعتداء زوجها عليها بسكين المطبخ وتشويه وجهها، ثم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج .

واتهمت إسراء والدة زوجها وشقيقه بالتحريض على قتلها والتسبب في إصابتها حيث حرضا المتهم وأمداه بالسكين التي اعتدى بها عليها .

وفور استكمال أقوال المجني عليها وبعرض التحقيقات على المستشار أشرف المغربى المحامي العام الأول لنيابات المنتزة بالإسكندرية أمر بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع في القتل .

كان قسم شرطة أول المنتزه، تلقى بلاغا من مستشفى شرق المدينة، يفيد وصول إحدى السيدات مصابة بعدة إصابات بالوجه ومناطق متفرقة من الجسم .

انتقل ضباط المباحث إلى المستشفى وتبين أن المصابة تدعى إسراء عماد حبشى 19 سنة ربة منزل، اتهمت زوجها ( محمد .م) 24 سنة، سائق بالاعتداء عليها وإحداث إصابتها وقررت في محضر الشرطة ان السبب خلافات زوجية بينهما .

وتسلمت النيابة العامة محضر تحريات المباحث حول الواقعة والذى أكد صحتها، وقيام المتهم زوجها بالاعتداء عليها بسلاح أبيض مما أحدث إصابتها الموصوفة بتقرير مستشفى شرق المدينة والذي تسلمت النيابة نسخة منه.

وعلى الفور أصدر المحامى العام أمرا بضبط وإحضار المجنى عليه، والذى سبق ان أخلت النيابة سبيله على ذمة التحقيقات لحين ورود التحريات المباحث، وورود تقرير المستشفى الخاص بالمجنى عليها .

وألقى القبض على المتهم وخضع لجلسة تحقيق بسراى النيابة العامة

ألقى القبض على الزوج وتم تحرير المحضر 11786 لسنة 2021 جنح أول المنتزه وبالعرض على النيابة العامة اعترف المتهم بالاعتداء على زوجته بسبب خلافات زوجية وتعديها عليه بالسب والشتم ما اثاره فقام بالتعدى عليها وإحداث إصابتها.

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» تداولوا قصة اسراء على نطاق واسع، وتحولت الواقعة إلى ترند على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في مصر، إذ دشن نشطاء هاشتاج تحت عنوان «حق إسراء عماد»، مطالبين بالتحقيق في الواقعة.

فيما جرى إنشاء أكثر من جروب على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بأكثر من عنوان منها «حق إسراء عماد» و«حق إسراء عماد فين؟».

و قالت إيمان حبشي، عمة المجني عليها، إن «إسراء» تزوجت من نجل زوجة والدها، وانتقلت إلى منزل الزوجية بشارع أبوسليمان، بدائرة قسم شرطة الرمل ثان.

وأضافت حبشي، أن «إسراء» رزقت بطفل أسمته «مالك» وكانت حياتها مع زوجها مستقرة، قبل أن ينفصل والدها عن والدة زوجها «حماتها» وتنشب الخلافات بينهما.

وأشارت إلى أن حماتها حرضت نجلها على الانتقام من زوجته وهددته بأخذ التاكسي منه وإعطائه لشقيقه، قائلة:«ترك الزوج منزل الزوجية.. وعندما ذهبت إسراء لمصالحته في منزل والدته طلب منها أن تنتظره في الشارع أسفل المنزل».

وأضافت أن الزوج حمل سلاحا أبيض بتحريض من والدته، وسدد لها طعنات متفرقة بمجرد رؤيتها، وقاما بمساعدة شقيقه بنقلها في التاكسي إلى مستشفى شرق المدينة.

ووفقا لـ عمة المجني عليها، هدد الزوج المجني عليها بحرمانها من رؤية طفلها إذا اتهمته بالتعدي عليها، إلا أن أمن المستشفى سمع تهديده وأخطر الجهات الأمنية التي ألقت القبض عليه.