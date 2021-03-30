شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تعلن غلق جزئي بالتناوب لمزلقان السكة الحديد بالدكمي لمده 17 ساعه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بأعمال تطوير نظام إشارات السكة الحديد خط القاهرة / السد العالي بمنطقه مزلقان السكة الحديد بمنطقة الدكمي، وذلك لأعمال تمديد كابلات الإشارة .

وقالت محافظة الجيزة في بيان لها، أن الآمر سوف يستلزم قيام الشركة المنفذة بغلق جزئي بالتناوب لمزلقان السكة الحديد بمنطقه الدكمي لمده 17 ساعة، وذلك ابتداء من الساعة 10 مساء يوم الخميس الموافق 2021/4/1 وحتى الساعة 3 مساء يوم الجمعة الموافق 2021/4/2 على أن يكون العمل دون تعطيل حركة المرور.

وتنوه المحافظه بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة والطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامه المواطنين، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية .