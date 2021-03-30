شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة العربي تنشئ مقرا جديدا لها في كينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي أن المقر الجديد للشركة في نيروبي سوف يكون أحد المراكز الهامة للتوسع في الأسواق الخارجية خاصة دول شرق أفريقيا وحوض النيل (كينيا، أوغندا، رواندا، تنزانيا، جنوب السودان)، وتغطية احتياجات تلك الدول من منتجات الأجهزة المنزلية التي تحمل شعار صنع في مصر، مشيرا إلى أنه هو المقر الثالث في القارة الأفريقية بعد شركة العربي بالسودان وشركة العربي بجنوب أفريقيا.

ونوه الرئيس التنفيذي للعربي بأنه من المقرر أيضا أن يكون للشركة دور في تصنيع بعض منتجات الأجهزة المنزلية في هذه الدول للاستفادة من اتفاق دول اتحاد شرق أفريقيا EAC، مؤكدا أن مجموعة العربي أصبحت منافسا قويا ذا ثقل عالمي، كما تستهدف الوصول إلى ١٠٠% من سكان القارة الأفريقية خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى زيادة التوسع في أسواق مجموعة العربي الحالية.

الجدير بالذكر أن مجموعة العربي تحرص دائما على دعم الاقتصاد المصري من خلال زيادة الاستثمارات الوطنية وتعميق التصنيع المحلي، وتوفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى رفع حجم الصادرات المصرية من منتجاتها للأسواق العالمية لتوفير العملة الأجنبية.