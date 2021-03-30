شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار مدينة قها لتنفيذ منظومة تراخيص واشتراطات البناء الجديدة بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت المهندسة أمل فوزي رئيس مدينة قها بمحافظة القليوبية أنه وقع إختيار وزارة التنمية المحلية علي مدينة قها للبدء التجريبي لتطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة بمحافظة القليوبية ضمن 27 مركز ومدينة علي مستوي الجمهورية من المقرر أن يتم بدء تطبيق المنظومة الجديدة بها تجريبيا خلال الفترة المقبلة.

أوضحت فوزي في تصريحات صحفية أن المركز التكنولوجي المطور الجديد بالمدينة سيكون باكورة تطبيق المنظومة الجديدة بمحافظة القليوبية بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة بنها مشيرة انه من المقرر البدء في تدريب العاملين علي تطبيق المنظومة خلال المرحلة المقبلة مع الإعلان عن النظام الجديد لتراخيص وإشتراطات البناء لبدء التعامل مع الجمهور وفق المنظومة الجديدة.

أشارت إلى أنها تلقت يرافقها مديرة المركز ومدير الإدارة الهندسية علي دورتين حول التطبيق بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ومركز التنمية المحلية بسقارة للتاهيل لتطبيق المنظومة بالتعاون مع كلية هندسة بنها حيث جري التدريب البرنامج الإليكتروني الجديد لإصدار تراخيص البناء والتي من المقرر ان يكون لها الأثر في تسهيل إجراءات الحصول علي رخص البناء ومواجهة البناء العشوائي وتنظيم الشوارع والحد من مخالفات البناء وتعلية الأدوار والتي تم السيطرة عليها حاليا من خلال قانون التصالح في مخالفات البناء.

وقالت رئيس مدينة قها إن الدولة تسعى من خلال المنظومة الجديدة للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين مع عدم الإضرار بالمواطنين في هذا الملف الهام مشيرة ان المنظومة تهدف إلي التسهيل والتيسير على المواطنين وهو ما تم مراعاته في إجراءات التراخيص الجديدة بما يهدف لضبط وحوكمة منظومة العمران على أرض المحافظة وإيجاد بيئة عمرانية وحضارية تليق بالدولة المصرية ومواطنيها.

وأضافت فوزي أن الحكومة تسعى لتطبيق الإجراءات والضوابط الجديدة بكل دقة ويسر عند البدء في تنفيذ المنظومة على أرض الواقع لضمان نجاحها وعدم حدوث أية شكاوى أو مشاكل وتوفير كافة الردود اللازمة للمواطنين على أي استفسارات تخص تراخيص البناء مشيرة انه تم توفير التدريب للعاملين التنفيذيين في المركزعلى المنظومة الجديدة والتأكد من توافر اللوجيستيات اللازمة بالمركز التابع للمدينة لتسهيل التطبيق بعد إنتهاء تدريب العاملين على المهام التي ستوكل إليهم ليكونوا على دراية كاملة بالإجراءات الجديدة للتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على التراخيص الجديدة.