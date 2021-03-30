شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتفقد مشروع تبطين ترعة «جنزور- بابل- تلا» بتكلفة 23 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استهل اليوم الثلاثاء اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية لمركز ومدينة تلا بتفقد أعمال مشروع تبطين وتأهيل ترعة (جنزور- بابل- تلا) بطول 6.25 كم وبتكلفة 22 مليونًا و970 ألف جنيه، وذلك ضمن المشروع القومى لتأهيل وتبطين المجاري المائية والترع، رافقه اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد والمهندس علاء عزت وكيل وزارة الري، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا.

تابع محافظ المنوفية أعمال التأهيل على أرض الواقع للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة العقبات التي تواجه المشروع، واستمع إلى شرح من وكيل وزارة الري عن حجم الأعمال والذى أشار إلى أنه تم تأهيل 200 متر من ترعة بابل الشرقي اتجاه جنزور بطول 3.900 كم، كما تم تأهيل 400 متر من ترعة بابل الغربي اتجاه تلا وبطول 2.350 كم، حيث وجه محافظ المنوفية بضرورة تكثيف الجهود للانتهاء وفق الجدول الزمني المحدد، مشددًا على القائمين بتنفيذ الأعمال مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ حفاظاً على الصالح العام والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشاد محافظ المنوفية بأهمية المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها والحد من فواقد شبكات الترع بما يساهم في تحقيق نقلة حضارية وتحسين البيئة ورفع معيشة المواطنين، كما أكد أن أعمال تأهيل وتبطين الترع الجارية بنطاق المحافظة تساهم بشكل كبير في الحفاظ على ترشيد المياه والمساهمة في الإنتاجية الزراعية.