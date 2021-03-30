شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا ونائب مساعد وزير الخارجية يتفقدان مكتب التصديقات والخدمات القنصلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والسفير حداد عبدالتواب الجوهري، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، مكتب التصديقات والخدمات القنصلية بوسط مدينة قنا، وكذا الاستراحة الخاصة بالعاملين لمراجعة كافة الإجراءات ومتابعة اللمسات النهائية، تمهيدا لافتتاح وتشغيل المكتب أمام المواطنين قريبا، وذلك تسهيلًا على المواطنين في توثيق الأوراق، بدلًا من معاناة السفر إلى المحافظات المجاورة.

وأوضح الداودى أن المحافظة قدمت كل سبل الدعم للانتهاء من تجهيز المكتب والاستراحة الخاصة بالعاملين به بهدف افتتاح المكتب في القريب العاجل تيسيرا على المواطنين في توثيق الأوراق بدلا من معاناة السفر إلى المحافظات المجاورة مثمنا الجهد المبذول من قبل كافة الأطراف لإنشاء هذا المكتب النموذجي وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بتطوير وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين في جنوب صعيد مصر وفى محافظة قنا بصفة خاصة.

ومن جانبه، أشاد نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية بالجهود والدعم الذي قدمه المسؤولون بمحافظة قنا لتجهيز مقر المكتب على أعلى مستوى، لافتا إلى أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية والمحافظة قبيل الافتتاح، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم تدريب مكثف للعاملين المرشحين للعمل بالمكتب على كيفية تقديم كافة المعاملات والخدمات التي يقدمها مكتب التصديقات للمواطنين.

محافظ قنا ونائب وزير الخارجية

محافظ قنا ونائب وزير الخارجية

وأضاف أن مكتب تصديقات قنا لن يكون مكتبًا للتصديق والتوثيق فقط بل سيقدم كافة الخدمات القنصلية وسيكون حلقة وصل بين المحافظة ووزارة الخارجية، مؤكدا أن هذه الزيارة تعد النهائية قبيل افتتاح وتشغيل المكتب والذي سيكون قريبا جدا بناء على التوجيهات المستمرة للدكتور سامح شكري وزير الخارجية نحو تقديم كافة التسهيلات المُمكنة للمواطنين فيما يتعلق بالخدمات القنصلية.

وأشاد ممثلو وزارة الخارجية بمستوى التجهيزات مقدمين الشكر لمحافظ قنا وكافة المسؤولين لجهدهم المبذول في الانتهاء من تجهيزات المكتب والاستراحة بالشكل المناسب.