شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأمطار على العديد من المناطق .. حالة الطقس من الأربعاء إلى الاثنين 5 إبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 31 مارس إلى الاثنين 5 إبريل 2021، حيث تنشط الرياح الباردة على مسطح البحر المتوسط تؤثر على كل الأنحاء وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وتستمر هذه الأحوال الجوية في الأيام المقبلة.

بالإضافة إلى نشاط الرياح، هناك نشاط للأمطار حيث إنه من المتوقع أن تكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على العديد من المناطق.

وأوصت الهيئة باتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة التي جاءت كما يلي:

- حالة الطقس الاربعاء 31 مارس 2021:

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة 60% على محافظات السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم وأمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري على فترات متقطعة 40% وفرص سقوط أمطار خفيفة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة 20%.

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

- حالة الطقس الخميس 1 إبريل 2021:

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة 40%.

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

- حالة الطقس الجمعة 2 إبريل 2021:

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة 60% وأمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة 50%.

نشاط الرياح: على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

- حالة الطقس السبت 3 إبريل 2021:

شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

نشاط الرياح: على مناطق من جنوب سيناء.

- حالة الطقس الأحد 4 إبريل 2021:

شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

نشاط الرياح: على مناطق من جنوب سيناء.

- حالة الطقس الاثنين 5 إبريل 2021:

شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

نشاط الرياح: على مناطق من جنوب سيناء.

- حالة الطقس من الأربعاء 31 مارس 2021 إلى الاثنين 5 إبريل 2021