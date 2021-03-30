شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معارض «أهلا رمضان» الأحد المقبل بتخفيضات تصل لـ38% (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعدادات مكثفة تتخذها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لإطلاق معارض أهلا رمضان، اعتبارا من الأحد المقبل وحتى يوم 12 أبريل، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، بهدف توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة، حيث ستشارك 180 من كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة، بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع «جمعيتي» لطرح المنتجات بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 35% خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان «الياميش»، وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى.

كما ستشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، من خلال منافذ الشركات التابعة على مستوى الجمهورية بطرح كافة المنتجات الغذائية، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة بجانب توفير منتجات الخضراوات والفاكهة وكافة السلع الغذائية والبقوليات أول بأول، كما ستقوم 21 سلسلة تجارية كبرى بتخصيص أجنحة داخل فروعها البالغ عددها 1345 فرعا في مختلف المحافظات كفروع لمعارض «أهلا رمضان»، ويتم طرح المنتجات بنفس أسعار معارض أهلا رمضان في إطار تخفيف العبء على المواطنين بمناسبة الشهر الكريم.

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم زيادة ضخ المنتجات السلع الغذائية، وكذلك اللحوم الطازجة والمجمدة في منافذ فروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية بنسبة أكثر من 50% لتلبية احتياجات المواطنين، وسط تزايد معدلات الإقبال على شراء المنتجات خلال شهر رمضان، بجانب أيضا توفير منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بشكل يومي، وأن التخفيضات في معرض «أهلا رمضان» ستتراوح من 15 % إلى 35 %، بجانب دخول 15 سلعة حيز التخفيض في معارض «أهلا رمضان» هذا العام، كالأرز والزيت والسكر والدقيق والسمنة والصلصة والشاي والفول والعدس واللحوم الحمراء والبيضاء المجمدة وقمر الدين والمكرونة، بوزن وسعر ثابت في كل السلاسل والسوبر ماركت التي سوف تدخل المعرض هذا العام.

على جانب آخر كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار البلح تبدأ من 9 جنيهات حتى 17 جنيه للكيلو، والبلح النصف جاف زنة 700 جرام بـ 20 جنيه، وقمر الدين يبدأ من 23 جنيه والزبيب المصري من 20 جنيه حتى 24 جنيه، وأن شنطة رمضان تبدأ من 50 جنيها حتى 207 جنيه، كما سيتم طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة وكذلك الدواجن المجمدة لتلبية احتياجات المواطنين طوال شهر رمضان.