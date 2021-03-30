شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير بشوارع طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، بجولة تفقدية في مدينة طنطا لمتابعة الأعمال الجارية بعدد من مشروعات الرصف والتطوير بشوارع المدينة، بدأت الجولة بتفقد أعمال تطوير كورنيش المرشحة، حيث تابع المحافظ أعمال دهان سور الكورنيش، تركيب أعمدة الإنارة وفرد طبقة السن.

كما تفقد محافظ الغربية عدداً من الشوارع المتفرعة من شارع عمر بن عبدالعزيز بحي ثان طنطا، موجهاً بتعديل مسار أعمدة الكهرباء بما يتماشى مع توسعة الشارع، كما تابع المحافظ أعمال رصف شارع ٢٥ الجلاء وإزالة كافة الإشغالات لتوسعة الشارع، موجهاً بإزالة الأرصفة المتهالكة وتوحيدها بطول الشارع.

وفي ذات السياق، تفقد الدكتور رحمي أعمال تطوير شارع الإسكندرية، حيث تتم إزالة التعديات على خط التنظيم، تغيير مسار ترعة البتنانونية لتوسعة الطريق وتركيب الانترلوك على الأرصفة بعد توحيدها، واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال المرحلة الرابعة من تطوير كورنيش طنطا.

وخلال الجولة، وجه المحافظ إدارة المرور باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للسير عكس الاتجاه والانتظار في الممنوع، كما وجه قسم الإشغالات بحي أول وحي ثان طنطا برفع كافة الإشغالات بشكل مستمر.