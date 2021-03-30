شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس إدارة المركز القومي للبحوث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس إدارة المركز القومى للبحوث اجتماعًا، ظهر اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمى، والدكتور وليد الزواوى أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومى للبحوث، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

فى بداية الاجتماع أشار الوزير إلى أهمية الدور الذى يقوم به المركز القومى للبحوث فى مجال البحث العلمى، مؤكدا أهمية الارتقاء بالمستوى العلمى والبحثى للمركز، وخلق مناخ للإبداع والتنافس بين كوادره العلمية والبحثية.

كما أكد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية اتخاذ القرارات في المرحلة الحالية التي تتماشى مع التوجه العام ومتطلبات العصر، بما يحقق المصلحة العامة ويتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ويخدم أهداف البحث العلمى فى مصر.

ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الخاصة بشؤون أعضاء هيئة البحوث، والتي تتعلق بالترقيات، والتعيينات.