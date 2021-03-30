شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يتابع جهود رفع كفاءة مسار المومياوات الملكية إلى متحف الحضارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، جولة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لأعمال رفع كفاءة مسار المومياوات الملكية منذ خروجها من المتحف المصرى بالتحرير حتى وصولها لمتحف الحضارات بالفسطاط.

وقال بيان صحفي الثلاثاء، إن المتابعة تأتي فى اطار توجيهات وزير التنمية المحلية للأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بمواصلة جهودها المكثفة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة استعدادا لحدث نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير الى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط السبت المقبل ٣ ابريل وهو الحدث الذى ينتظره المصريون والعالم، ودعا اللواء محمود شعراوى المواطنين لمتابعة هذا الحدث الفريد والموكب المبهر عبر شاشات التليفزيون مؤكدًا أن كل أجهزة الدولة تعمل على خروجه بالشكل اللائق باسم مصر وعظمة الأجداد.

وشدد الوزير على مراجعة أعمال رفع كفاءة الطرق من أرصفة ورصف وإنارة وتقليم أشجار والعناية بالمسطحات الخضراء مع إزالة أي تشوهات أو كتابات موجودة على الأسوار وإعادة طلاءها بلون موحد بما يتناسق مع روح ميدان التحرير ورفع كفاءة النظافة فى المنطقة والعناية بنظافة أسطح وواجهات العقارات ورفع كفاءة الإنارة ودهان أسوار الكبارى وإزالة الملصقات والكتابات المشوهه لها، واستكمال الأرصفة والبردورات وتوحيد منسوب الأرصفة ورفع كافة الإشغالات الخاصة ببائعي الفواخير وإخلاء الأرصفة تماماً منها ورفع كفاءة النظافة فى المنطقة.