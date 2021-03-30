شكرا لقرائتكم خبر عن وزير إعلام الأردن: أبناء الكنانة استطاعوا حل أزمة السفينة الجانحة بأيادى وعقول مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردنى صخر دودين، أن السواعد المصرية التى حطمت خط بارليف، استطاعت تعويم السفينة التى جنحت قبل أيام فى قناة السويس.

وقال الوزير الأردنى فى تصريحات تلفزيونية، أن هؤلاء هم أبناء الكنانة، واستطاعوا حل الأزمة بأيدى وعقول مصرية، مؤكدًا أن مصر رافعة للدول العربية، كما كانت وستبقى بأذن الله، والتعاون الذى يجمعها مع الأردن استراتيجى وتاريخى، مشيراً إلى العلاقات الأخوية الفريدة التى تجمع الملك عبدالله الثاني بالرئيس عبد الفتاح السيسى.

ولفت إلى أن علاقات التعاون الأردنية المصرية تترجم اليوم عبر لجان عملية مشتركة في مختلف المجالات والقطاعات.