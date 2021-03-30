شكرا لقرائتكم خبر عن غدا أمطار على الوجه البحرى وطقس بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 11 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، طقسا مائلا للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاطا للرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، وفرص أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشرقية والوجه البحرى على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة مساء على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة.