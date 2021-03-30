شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: "زراعة الفدان الواحد تتكلف 200 ألف جنيه.. وبلدنا كبيرة وقادرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن زراعة فدان واحد ضمن مشروع زراعة 2 مليون فدان في الضبعة يحتاج إلى مياهه تأتى من معالجة محطات والحصول عليها من أماكن منخفضة سواء في بحر البقر أو في منطقة الحمام وكذلك تحتاج إلى محطات رفع ومحولات كهرباء ثم معالجة المياه بتكلفة مالية، ثم زراعة الأراضى والتأكد أنها جاهزة ثم تنفيذ البنية الخاصة بها من كهرباء وطرق وشبكة رى.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفى عالمى: "الفدان يتكلف 200 ألف.. وبالتالي زراعة مليون فدان تحتاج إلى 200 مليار جنيه.. ولما أعمل 2 مليون فدان محتاج 400 مليار جنيه.. الناس تعرف منين ومحدش هيقدر يقول الكلام وعلينا أن نقرأ بتمعن.. الكهرباء تتكلف كده.. شبكة المعالجة تتكلف كده وهكذا".

وتابع الرئيس السيسى: "نزرع 2 مليون فدان لمصر من أجل الشعب المصري.. خلوا الناس تعرف أن البلد كبيرة وقادرة.. مش يبقى الكلام خبر في جورنال كده.. انا شوفت الملفات اللى كانت بتتعمل زمان.. بتقرير يومى رسومات وبيانات دقيقة من المسئولين".