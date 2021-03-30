شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد تشغيل المترو خلال شهر رمضان.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المصرية لتشغيل المترو مواعيد العمل خلال شهر رمضان وجداول وساعات التشغيل طوال الشهر الكريم والتعديلات التى أعلنتها الشركة رسميا فى مواعيد التشغيل اليومية فى رمضان.

1- مد ساعات التشغيل اليومية لمدة ساعة بحيث ينتهى التشغيل اليومى الساعة 2 صباحا بدلا من الواحدة صباحا.

2ـ ساعات التشغيل المترو فى رمضان ستصل إلى 21 ساعة يوميا.

3- آخر قطار بالخط الأول سيقوم من محطة حلوان الساعة 12.15 صباحا ومن محطة المرج الجديدة 12.30 صباحا.

4- آخر قطار بالخط الثانى سيقوم من محطة شبرا الخيمة الساعة 12.30 صباحا ومن محطة المنيب الساعة 12.35 صباحا.

5- آخر قطار بالخط الثالث سيقوم من محطة عدلى منصور الساعة 12.15 صباحا ومن محطة العتبة الساعة 12.55 صباحا.

6- سيلتقى آخر قطار بالخط الثالث مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة العتبة 12.55 صباحا.

7ـ سيلتقى آخر قطار بالخط الأول مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة أنور السادات 1 صباحا.

8ـ تضمنت جداول تشغيل المترو في رمضان قيام رحلة بكل خط من الخطوط الثلاثة الساعة 5.30 صباحا.

9ـ زمن تقاطر بين قطارات الخط الأول 3 دقائق بين كل رحلة والتالية لها و4 دقائق بالخط الثانى و5 دقائق بالخط الثالث.

10ـ تعمل شبابيك الاشتراكات بالمحطات خلال رمضان يوميا ابتداء من الساعة السابعة صباحا حتى الثالثة عصرا.

11ـ تم إصدار تعليمات لسائقى قطارات المترو بالتوقف لفترة كافية فى المحطات التى تزداد كثافتها حتى يتمكن الركاب من استقلال القطارات والنزول منها.

12ـ شركة المترو أكدت على تشديد الرقابة على حركة التشغيل بالخطوط الثلاثة بالأخص فى أوقات الإفطار التى تستمر فيها حركة المترو بالخطوط الثلاثة بانتظام.