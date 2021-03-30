شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: "صعب إرضائى لأنى عاوز كل حاجة زى الفل فى أسرع وقت وبأقل تكلفة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، تعليقا على تنفيذ المشروعات داخل الدولة المصرية: "أنا صعب الإرضاء.. انا عاوز كل حاجة زى الفل في أسرع وقت وبأقل تكلفة".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفى عالمى: "التطور الطبيعى للهيئة الاقتصادية لقناة السويس "لسه بدرى".. المشروع بدأ من 20 سنة فاتوا ولكن لم يتم تنفيذه.. نتحرك وراء المشروعات لتنفيذها بشكل كبير لصالح بلدنا.. لسه بدرى عايزين 100 ألف مشروع واحنا 100 مليون.. عاوزين الناس كلها تشتغل".