شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: قناة السويس قوية وباقية ومرور كل السفن العالقة خلال 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن زيارته لقناة السويس رسالة للعالم بعودة الملاحة، وتم مرور أكثر من 100 سفينة بالأمس، واليوم يمر ما يقرب من 90 سفينة.. والـ 400 سفينة الذين تعطلوا بسبب توقف الملاحة.. وخلال 3 أيام سوف يتم مرورهم بشكل كامل، وانتظام الملاحة بشكل طبيعى داخل القناة بعد التعطل لمدة 6 أيام.

وتابع الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفى عالمى: "وجودى اليوم فى قناة السويس.. رسالة بأن كل حاجة رجعت زى ما كنت وإن شاء الله أفضل.. لا شك محتاجين إجراءات من قبل القناة.. وحصل نقاش كتير حول السيناريوهات والمنظرين داخل مصر وخارجها..ولكن نحن أمام رسالة حاسمة بأن قناة السويس قوية وباقية وقادرة على تلبية نقل التجارة العالمية".