شكرا لقرائتكم خبر عن يقام على 1.5 مليون فدان خلال عامين.. أهم 10 معلومات عن مشروع الدلتا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر مشروع الدلتا الجديدة الذى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنفيذها أحد أهم المشروعات التى ستساهم فى زيادة الأمن الغذائى فى مصر، حيث متوقع أن يضيف المشروع 1.5 مليون فدان جديد للرقعة الزراعية لمصر.





الخليج 365 يوضح في النقاط التالية أبرز معلومات عن مشروع الدلتا الجديدة كما يلى: 1. مشروع الدلتا الجديدة يقام على 1.5 مليون فدان. 2. يهدف مشروع الدلتا الجديدة إلى استيعاب الزيادة السكانية في الدلتا والوادى من شباب الخريجين فى قرى متطورة وحديثة.3. ويستهدف مشروع الدلتا الجديدة تعويض الفقد فى الأراضى الزراعية من البناء الجائر. 4. الرئيس وجه بالانتهاء من مشروع الدلتا الجديدة خلال عامين فقط.5. بعد توجيهات الرئيس تم دمج مراحل التنفيذ فى مرحلة واحدة وضغط الجدول الزمنى. 6. يُخفف مشروع الدلتا الجديدة الضغط على الدلتا والوادى ويوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة7. موقع المشروع متميز حيث يقترب من الدلتا القديمة وبه شبكة قوية من الطرق، ويقترب من الموانئ وهو ما يدعم الصادرات الزراعية إلى الأسواق العالمية. 8. الدراسات تؤكد أن المنطقة يمكن أن تستوعب زراعة مليون فدان و100 ألف فدان، منها نصف مليون فى مشروع مستقبل مصر، و600 ألف فدان آخرين فى محور الضبعة.9. الرئيس السيسى وجه بالبدء بمشروعات شباب الخريجين. 10. مراحل التنفيذ سوف تتم بشكل متواز بين الجهات التى تقوم على المشروع من إنشاء طرق واستصلاح أراضى وحفر آبار ومحطات صرف وإمدادات كهرباء، لتتم خلال عامين فقط.