شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء المهلة المحددة للتصالح على مخالفات البناء غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى غدا الأربعاء 31 مارس المهلة المحددة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء فى المراكز التكنولوجية فى المراكز والمدن والأحياء بجميع المحافظات، وهى المهلة التى أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم القانونية قبل انتهاء المدة المحددة نهاية مارس الجارى "31 مارس".

وجاءت موافقة مجلس الوزراء الأخيرة بمد فترة التصالح على مخالفات البناء لمدة 3 أشهر تنتهى آخر الشهر الجارى، طبقاً لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم 40% كجدية تصالح إذا قام بالسداد فى خلال شهر مارس الجارى.

ووجهت وزارة التنمية المحلية، رؤساء المراكز التكنولوجية بمساعدة المواطنين المخالفين وتقديم كافة التسهيلات لسرعة إنهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائى للدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من الفرصة التى أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم لمدد أخرى إضافية حتى غدا 31 مارس، لاسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء بكافة المحافظات.

وشددت وزارة التنمية المحلية على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة واتخاذ إجراءات التطهير والتعقيم ومراعاة تطبيق التباعد الاجتماعى فى مراكز التقديم حفاظا على سلامة الجميع.