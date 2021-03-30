الارشيف / أخبار مصر

الحكومة تعلن استعدادها لمناقشة استجواب وزير الدولة للإعلام بمجلس النواب

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تعلن استعدادها لمناقشة استجواب وزير الدولة للإعلام بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة على لسان المستشار علاء فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية، استعدادها لمناقشة الاستجواب المقدم من النائب نادر مصطفى لوزير الدولة للإعلام أسامة هيكل فى الموعد الذى يحدده المجلس.

 

 

وأضاف خلال الجلسة العامة: "تواصلت مع وزير الدولة للإعلام، وأبلغنى أن لديه موعد سابق وطلب التأجيل، وذكر أنه يكن كل التقدير والاحترام للمجلس وأنه مستعد للحضور فى الموعد الذى يحدده المجلس". 

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى. 

 

ويذكر أن النائب نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، وأكد أن فى استجوابه الذى تقدم به لرئيس المجلس أمس أن سبب تقدمه بالاستجواب هو التقصير والفشل فى أداء الوزير مهام منصبه المكلف بها، واستمرار ارتكابه مخالفات مالية وإدارية بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بالمخالفة للدستور والقانون.

 

مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم (1)

 

 

مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم (2)

 

 

مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم (3)

 

 

مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم (4)

 

 

مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم (5)

 

 

مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم (6)

 

 

مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم (7)

 

 

مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم (8)

 

 

مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم (9)

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا