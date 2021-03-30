شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تعلن استعدادها لمناقشة استجواب وزير الدولة للإعلام بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة على لسان المستشار علاء فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية، استعدادها لمناقشة الاستجواب المقدم من النائب نادر مصطفى لوزير الدولة للإعلام أسامة هيكل فى الموعد الذى يحدده المجلس.

وأضاف خلال الجلسة العامة: "تواصلت مع وزير الدولة للإعلام، وأبلغنى أن لديه موعد سابق وطلب التأجيل، وذكر أنه يكن كل التقدير والاحترام للمجلس وأنه مستعد للحضور فى الموعد الذى يحدده المجلس".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى.

ويذكر أن النائب نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، وأكد أن فى استجوابه الذى تقدم به لرئيس المجلس أمس أن سبب تقدمه بالاستجواب هو التقصير والفشل فى أداء الوزير مهام منصبه المكلف بها، واستمرار ارتكابه مخالفات مالية وإدارية بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بالمخالفة للدستور والقانون.