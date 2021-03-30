شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خريطة مشروع الدلتا الجديدة المقام على مساحة مليون فدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” خريطة المشروع القومى "الدلتا الجديدة"، الذى سيقام على مساحة مليون فدان بالساحل الشمالي الغربي عند منطقة محور الضبعة، حيث أثبتت الدراسات جاهزية تلك الأراضى للاستصلاح الزراعي، والذي يضم في نطاقه مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد وجه بالبدء الفورى فى تنفيذ مشروع "الدلتا الجديدة"، مع دمج مراحل التنفيذ في مرحلة واحدة وضغط الجدول الزمني، وذلك لتعزيز استراتيجية الدولة في مجال تكوين وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية حديثة، وتضم مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي، وتوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة.

وتم استعراض مخططات البنية التحتية والتجهيزات التي ستشرف على تنفيذها الهيئة الهندسية، أمام رئيس الجمهورية بما فيها الطرق والخدمات ومحطات الصرف وإمدادات الكهرباء والمسارات المائية لنقل مياه الرى.