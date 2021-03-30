شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء توضح ما حكم منع الأخوة لأختهم من التصرف فى ميراثها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، نشر مقطع فيديو خاص بفتوى حول الميراث تحت عنوان: " ما حكم منع الأخوات لأختهم من التصرف في ميراثها؟"، وأجاب على السؤال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

ونص السؤال الذى تلاه الدكتور أحمد ممدوح على:"والدتى طلبت من أخواتها ميراثها وهي تحتاجه بجد .. قالوا لها نصيبك في المنزل موجود ولن نشترى نصيبك ولن نسمح لك ببيعه .. ثم هجرتهم فهل هم على حق أم والدتى؟".

وأجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على السؤال قائلاً: "والدتك على حق لأنه لا يجوز لأحد أن يتسلط على غيره في ماله فكل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين ولكن لا تهجرهم بل تحاول أن تأخذ حقها بالقانون والمحبة".

وأكدت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، في وقت سابق أنه لا يجوز حرمانُ الإناث من الميراث؛ لأنه حرام شرعًا، بل هو من مواريث الجاهلية، ومن أكل أموال الناس بالباطل.

وتابعت دار الإفتاء: قال الله تعالى بعد ذكر تقسيم الميراث: {تلكَ حُدُودُ اللهِ ومَن يُطِعِ اللهَ ورسولَهُ يُدخِلهُ جَنَّاتٍ مِن تحتِها الأَنهارُ خالِدِينَ فيها وذلكَ الفَوزُ العَظِيمُ ۞ ومَن يَعصِ اللهَ ورسولَه ويَتَعَدَّ حُدُودَهُ فإنَّ له نارَ جَهَنَّمَ خالِدًا فيها وله عَذابٌ مُهِينٌ} [النساء: 13-14]".