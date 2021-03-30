شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تعلن استمرار معرض "ديارنا" للأثاث الدمياطى حتى 8 إبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعىُ أن استمرار معرض "ديارنا" الأثاث الدمياطي بمحافظة اسيوط، بمشاركة الجمعيات التعاونية الانتاجية للأثاث بدمياط، وذلك حتى يوم ٨ ابريل المقبل.



ويشهد المعرض إقبالا كبيرا من مختلف محافظات الصعيد، ، حيث يعرض منتجات 40 عارضًا من 7 جمعيات تعاونية انتاجية للأثاث بدمياط ،وصناع مدينة الأثاث بدمياط والغرفة التجارية، ويقام علي مساحة 2300 متر علي ملاعب نادي "الواي" بأسيوط.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد نظمت الدورة الـ 61 لمعرض ديارنا للحرف اليدوية فى القاهرة تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي"، ويقام المعرض على مساحة 2800 متر مربع حيث يشارك به 300 عارض يمثلون جميع محافظات الجمهورية بمنتجاتهم التراثية والتى تتميز بالجودة والاسعار المناسبة، بالإضافة الى منتجات الأشخاص ذو الإعاقة والغارمات بالإضافة الى بعض الجهات الشريكة منها وزارة الصناعة ووزارة السياحة والشباب والرياضة وصندوق التنمية الثقافية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين من خلال عرض أعمالهم المتنوعة، والتى منها منتجات الخزف والسجاد والفخار والبامبو والزجاج المفروشات اليدوية والإكسسوارات الفضية والنحاسية والملابس التراثية والمأكولات والمصنوعات جلدية.



يذكر أن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي كانت قد افتتحت فعاليات معرض "ديارنا" الأثاث الدمياطي يوم الخميس الاسبوع الماضي خلال زيارتها لمحافظة أسيوط، حيث أكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي تهدف لتشجيع إقامة مثل هذه المعارض للجمعيات التعاونية الانتاجية في مختلف المحافظات لعرض منتجاتهم.