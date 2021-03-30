شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات تشكل مجموعات عمل للاستعداد لصرف معاشات أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشكل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مجموعات عمل للاستعداد لصرف معاشات أبريل اعتبارا من بعد غدٍ الخميس وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

‎وستقوم الهيئة برئاسة اللواء جمال عوض، بتقسيم صرف المعاشات إلى 3 شرائح قائمًا لتجنب التزاحم وخطورة الإصابة بعدوى كرونا على أن يتم الصرف للشريحة الأولى والمقدر عددهم 2.4 مليون مواطن لصرف استحقاقاتهم التأمينية اعتبارا من يوم الخميس المقبل على أن يتم الصرف لباقى الدفعات كما هو متبع بالأشهر السابقة مع إتاحة إمكانية صرف كل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت "ميزة" مهمًا كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات التأمينية بالإضافة إلى قيمة العلاوات المستحقة من اليوم الاول من الشهر دون الانتظار لشريحة الاستحقاق.

كما ستقوم الهيئة بصرف الدفعة الرابعة والأخيرة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات المستفيدين منها وعددهم 2.4 مليون مستفيد بعد غدا الخميس بالتوازى مع معاشات إبريل.

‎كان اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قد أكد أن الهيئة قامت بوضع خطة طموحة لدمج أصحاب المعاشات فى القطاع المصرفى من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التى تحمل علامات القبول الوطنية " ميزة " لرغبة الهيئة فى تقديم مجموعة من خدمات الشمول المالى لأصحاب المعاشات والمستحقين ولدمجهم فى القطاع المصرفى من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التى تسمح لصاحب المعاش القيام بعملية الشراء النقدى والإلكترونى وسداد كافة الاستحقاقات الحكومية عن طريق تلك البطاقة كما يمكن لصاحب المعاش الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية التى يقوم البنك بإنتاجها بما فى ذلك الحصول على عائد على رصيد الحساب.