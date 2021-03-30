إحباط ترويج 10 أطنان سلع غذائية فاسدة ومجهولة المصدرفي الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1046 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص، بمحافظة القليوبية، بحوزته (1,7 طن "دواجن مجمدة، بط" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المختصة- 600 كيلو جرام "جبن رومي" بدون مستندات "مجهولة المصدر")، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات، مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص، بمحافظة القليوبية، بحوزته (8,75 طن "دقيق فاخر، عدس، فول، أرز" معبأة داخل عبوات مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة بدون مستندات "مجهولة المصدر")، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.