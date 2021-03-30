المتهم بهتك عرض طفلة المعادي: "أنا حاجج بيت ربنا.. وكانت عاوزه تسرقني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد وربيع يونس:

نفى "م. ج" المتهم بهتك عرض طفلة المعادي قيامه بالاعتداء عليها جنسيًا أثناء محاكمته أمام محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء.

وقال المتهم أمام المحكمة" البنت كانت عاوزه تسرقني.. وأنا حاجج بيت ربنا مرتين ومعملتش حاجة"، وهو بالمخالفة لما كشفته كاميرات المراقبة بالعقار محل الواقعة بقيامه بهتك عرض المجني عليها 7 سنوات.

ورفعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة" م. ج" بتهمة خطف وهتك عرض "طفلة المعادي" لإصدار القرار.

وكان المستشار حماده الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة المتهم بخطف طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات محبوسًا، للمحاكمة الجنائية، حيث استغل حيلة لاستدراج الطفلة إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.