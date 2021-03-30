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جمارك مطار القاهرة تضبط 108 آلاف دولار على جسد نيجيري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قالت جمارك مطار القاهرة الدولي، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها ضبطت محاولة تهريب 108 آلاف دولار أخفاها راكب نيجيري الجنسية على جسده؛ لتضليل رجال الجمارك والعبور بالأموال، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه .

اشتبه سالم أبو عابد، رئيس القسم بالجمارك، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من أبوجا، في راكب نيجيرى الجنسية، وتبين وجود مبلغ 108 آلاف و500 دولار مخبأة على جسده؛ مستخدمًا لاصقًا .

وقرر أحمد علي، مدير إدارة الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي تجاه الراكب .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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