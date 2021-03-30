نائب "التنسيقية" واحتياطي سيف اليزل.. مَن هو صاحب أول استجواب في البرلمان الحالي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تقدم النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الثلاثاء، بأول طلب استجواب في الفصل التشريعي المنعقد، لوزير الدولة للإعلام أسامة هيكل.

وجاء في الطلب المقدم إلى رئيس مجلس النواب، أن سبب الاستجواب هو التقصير والفشل في أداء الوزير مهام منصبه المكلف بها، واستمرار ارتكابه مخالفات مالية وإدارية بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بالمخالفة للدستور والقانون.

وكان نادر مصطفى النائب الاحتياطي للنائب الراحل سامح سيف اليزل، وشغل منصب نائب رئيس مركز الجمهورية للدراسات الاستراتيجية والأمنية، وحصل على الدكتوراه في العلوم السياسية، عام 2010 من الهند عن "كيفية إحداث الديمقراطية والتنمية" دراسة مقارنة مصر بالهند.

وعمل مصطفى بمنصب نائب رئيس مركز الجمهورية للدراسات الاستراتيجية والأمنية، الذي أسسه اللواء الراحل سامح سيف ‏اليزل، بعد ثورة 25 يناير.

ومن أبرز تصريحاته بشأن وزارة الإعلام، كان حديثه عن أن هناك موارد كثيرة مهدرة في الإعلام تتطلب السيطرة عليها؛ لوقف نزيف الخسائر التي يشهدها الإعلام المصري بجانب ضبط المنظومة الإعلامية لمنع استخدامها في إثارة الفتن ونشر الشائعات، لافتًا إلى أهمية الاستعانة بنماذج إعلامية في الخارج تمكنت من تقديم إعلام رشيد والاستفادة منها.

كما سبق وطالب النائب، في تصريحاته، بضرورة وضع آليات سليمة لتطوير المحتوى الإعلامي، ومخاطبة عقول المشاهدين والمستمعين بمحتوى جذاب يعيد إلى الإعلام المصري مكانته؛ خاصة إعلام الدولة وماسبيرو، لوقف الخسائر التي يتكبدها خلال الفترة الحالية.