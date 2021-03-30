شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الإسكندرية تبحث آخر مستجدات حياة كريمة بـ57 قرية في برج العرب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، جاكلين عازر نائب المحافظ، بالمتابعة الدورية للخطوات التنفيذية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، المقامة بمركز ومدينة برج العرب القديمة، وذلك في إطار رؤية الدولة نحو الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن المصرى لتوفير حياة كريمة، ووفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وعقدت نائب المحافظ اجتماع اليوم الثلاثاء، ضم كافة أعضاء الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية وأعضاء مؤسسة حياة كريمة ، وعدد من أهالي قرية بهيج بمركز شباب قرية بهيج ببرج العرب، لمناقشة آخر مستجدات الخطوات التنفيذية لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بتطوير ٥٧ قرية أم وتابع ونجع ببرج العرب القديمة.

وبدأت «عازر» اللقاء بالترحيب بجميع الحضور، واستمعت لأخر التطورات الخاصة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من قبل الجهات التنفيذية، والعقبات التي تواجه منفذي المبادرة والعمل على حلها.

وعلى هامش المبادرة تم عقد اللقاء التوعوي الأول للجنة حماية الطفولة بقرية بهيج، بحضور ٥٠ طفل، ودار اللقاء حول توعية الأهالى بمخاطر الزواج المبكر، وذلك للحد من زواج الأطفال من سن ١٠ إلى ١٨ عاما، وتعريفهم بالخط الساخن ١٦٠٠٠ لنجدة الطفل بالقاهرة التابع للمجلس القومى للطفولة والأمومة، وتم تقديم عدد من الفقرات الفنية، والحكي بالرسم، للتفريغ النفسي لمشكلات الأطفال.

نائب محافظ الاسكندرية تبحث آخر مستجدات "حياة كريمة" بـ57 قرية فى برج العرب (صور)

نائب محافظ الاسكندرية تبحث آخر مستجدات "حياة كريمة" بـ57 قرية فى برج العرب (صور)

نائب محافظ الاسكندرية تبحث آخر مستجدات "حياة كريمة" بـ57 قرية فى برج العرب (صور)

نائب محافظ الاسكندرية تبحث آخر مستجدات "حياة كريمة" بـ57 قرية فى برج العرب (صور)

نائب محافظ الاسكندرية تبحث آخر مستجدات "حياة كريمة" بـ57 قرية فى برج العرب (صور)

نائب محافظ الاسكندرية تبحث آخر مستجدات "حياة كريمة" بـ57 قرية فى برج العرب (صور)

طالع المزيد:

محافظ الإسكندرية بستقبل سفير جمهورية البيرو لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين (صور)

محافظ الإسكندرية يسلم 59 منزلًا جديدًا بعد تطويرها بـ5 قرى ضمن «سترة» (صور)