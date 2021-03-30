شكرا لقرائتكم خبر عن «الشباب والرياضة» بالقليوبية تطلق مسابقة «أهلا رمضان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية مسابقة «اهلا رمضان» لتزيين مراكز الشباب استعدادا لاستقبال شهر رمضان المعظم. وتأتي المسابقة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية.

تقوم المسابقة على تزيين مداخل مراكز الشباب بمشاركة خمسه من الشباب المتميزين بالمركز والمشاركة باجمل صورة لزينة رمضان بمركز الشباب على ان يتم اختيار افضل مركز بكل ادارة فرعية، لتصعيد 8 مراكز شباب على مستوى المحافظة واختيار أصحاب المراكز الأول والثاني والثالث من بين المراكز التي تم تصعيدها.

ويتم تكريم المراكز أصحاب الترتيب الأول والثاني والثالث على المحافظة بدعم مادي للمركز، وتكريم لمدير الادارة والمدير التنفيذي للمركز ومسؤل الربط الالكتروني، كما يشمل التكريم الخمسه شباب المشاركين في التنفيذ .

أشار الدكتور محمود الصبروط إلى أن المسابقة تبدأ منذ يوم 20 شعبان الجاري حتى نهاية شهر شعبان لتبدا عملية التقييم ويتم استقبال ونشر الاعمال خلال تلك الفترة عبر الصفحة الرسمية لمديرية الشباب والرياضه بالقليوبية مع ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الاحنرازية.