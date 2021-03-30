«بطريرك الإسكندرية للروم» يرأس صلاة المديح الثالثة مساء الجمعة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يرأس البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر افريقيا للروم الارثوذكس، صلاة المديح الثالثة، مساء الجمعة المقبل 2 أبريل، وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية مشددة، وبمشاركة الأباء الكهنة.

وقال مصدر كنسى إن البابا ثيودروس الثاني، يرأس صلاة المديح والدة الإله (الجزء الثالث) في كنيسة الفائقة القداسة السيدة العذراء مريم بميدان صلاح الدين، الجمعة وسط حضور شعبى محدود اتساقا مع تدابير لجنة الصحة بحضور 50% من السعة فقط.

وفى سياق متصل، أقامت دار جمعية الشبيبة الارثوذكسية ببورسعيد، احتفالاً بحضور المطران ناركيسوس متروبوليت نفكر اتوس والوكيل البطريركي بالاسكندرية وقائم مقام مطرانية بورسعيد وتوابعها، حيث قام بتوزيع الهدايا على أمهات الطائفة.

"بطريرك الاسكندرية للروم" يرأس صلاة المديح الجمعة بكنيسة "الفائقة القداسة" (صور)

"بطريرك الاسكندرية للروم" يرأس صلاة المديح الجمعة بكنيسة "الفائقة القداسة" (صور)