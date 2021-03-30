شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مشروع مختبر الابتكار المستدام وهاكثون صناعة السنيما والتكنولوجيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

‏‎في إطار التعاون الاستراتيجي بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة- الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وحاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجيمناي أفريقيا وجمعية المصدرين المصريين، يتم إطلاق مشروع مختبر الابتكار المستدام وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وافريقيا ويستهدف المشروع العمل على دعم وتطوير الابتكارات التي تستهدف أهداف التنمية المستدامة.

ويأتي المشروع في إطار مبادرة كن سفيراً التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لنشر فكر التنمية المستدامة بين الشباب المصري في الفئة العمرية من ١٨-٣٥سنة ويتكون مختبر الابتكار المستدام من أربع مختبرات وهم: الاقتصاد الأخضر، التحول الرقمي، الاقتصاد الابداعي والابتكارات الحكومية.

ويساهم هذا المشروع في إكمال الحلقة بين مخرجات مبادرة كن سفيراً والتي تهيئ الشباب لاستيعاب وتبني فكر أهداف التنمية المستدامة ثم تحويل هذه الأفكار إلى مشروعات مبتكرة تستهدف تحقيق تلك الأهداف من خلال الانشطة المختلفة التي تقدم تحت مظلة كل مختبر، من أنشطة احتضان ومسرعات أعمال وخدمات استشارية. وكذلك تقديم الدعم الفني والتقني من خلال توفير معامل لتصنيع النماذج الأولية لتلك المشروعات ومساعدتها على اختبار هذه النماذج والتحقق منها باستخدام تكنولوجيا التصنيع. بالإضافة إلى دمج مخرجات عمل هذه الشركات الناشئة المتخرجة من المختبر في سلاسل القيمة العالمية من خلال رفع القدرات التصديرية لهذه الشركات.

تم يوم الأحد ٢٨مارس فتح باب التقديم في أولي فعاليات مختبر الابتكار المستدام (هاكثون صناعة السنيما والتكنولوجيا)، والذي سيمتد التقديم به لمدة ١٠ أيام وتطلق فاعليات الهاكثون يوم ١٠ أبريل ولمدة ٣ أيام.

يهدف الهاكثون للمساهمة في رفع كفاءة الشباب من رواد الأعمال المهتمين بصناعة السينما والتكنولوجيا ودعم مشروعاتهم وذلك للنهوض بصناعة السينما والتي تعد من أهم الصناعات الابداعية التي كان لمصر تميزًا فيها. يحقق هذا الهاكثون ٤ أهداف من أهداف التنمية المستدامة وهي الخامسة، الثامنة والتاسعة والعاشرة الخاصة بالنمو الاقتصادي والعمل اللائق والحد من عدم المساواة والابتكار والصناعة والمساواة بين الجنسين.

كما سيتم يوم ٤ أبريل فتح باب التقديم في برنامج احتضان المخصص للمشروعات المهتمة بالتكنولوجيا الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة (Assistive Technology) والذي يتم تحت مظلة مختبر التحول الرقمي.