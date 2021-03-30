شكرا لقرائتكم خبر عن بحث معوقات العمل بمشروع الصرف الصحي في قرى دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت رئاسة مركز ومدينة دسوق صباح اليوم الثلاثاء بجولة ميدانية مفاجئة لقرية كنسية الصرادوسى، وقامت بجولة تفقدية بشوارع القرية للوقوف على مستوى النظافة في إطار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتكليف رئيس القرية بسرعة التعامل برفع كفاءة منظومة النظافة ببعض أرض الفضاء بشوارع القرية.

وناقشت رئاسة مركز ومدينة دسوق مشاكل ومعوقات العمل بمشروع الصرف الصحى بقرى دسوق بحضور مدير منطقة كفر الشيخ للشركه المنفذة المهندس على الحيطاوى، والمهندس حسام اسماعيل، مدير مشروعات الشركة المنفذة بدسوق ونائب القرى محمد جميل ورئيس القرية.

وتمت مناقشة ما تم تنفيذة بمحطات الصرف الجديدة بقرى كنيسة الصرادواسي، أبو مندور، البياض،، الطرواى، وتم الاتفاق على سرعة تغيير المطابق التالفة ومراجعة الشبكة جيدا والتنسيق مع شركة الكهرباء لسرعة رفع المحول بمحطة البياض وتم الانتهاء من كافة الأعمال بمحطة أبو مندور لإنهاء اجراءات التعاقد بمحطة الطراوى.

وجاءت هذه الجولة ضمن الجولات الميدانية لقرى المركز والتوابع وذلك في إطار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف ومتابعة المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً، وتأكيداً على ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين.