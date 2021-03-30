شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «تجارية الإسكندرية»: حادث السفينة البنمية «محنة كشفت منحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ثمن أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، الجهود التاريخية التي بذلت من الفرق العاملة بقناة السويس لتعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة إيفر جيفن التابعة للخط الملاحي "إيفر جرين" بعد جنوحها خلال عبورها قناة السويس قبل 7 أيام.

وقال إن ما حدث هو محنة كشفت منحة حيث أبرزت الدور الريادي لقناة السويس، في حركة الملاحة والتجارة العالمية التي ظهرت بوادر تأثرها في الساعات الأولى لجنوح السفينة.

وشدد على أن قناة السويس بمثابة الملاذ وبوابة العبور الآمن للتجارة العالمية بالمقارنة بطريق رأس الرجاء الصالح والقرن الإفريقي الذي يكبد السفن المارة قرابة 10 آلاف ميل زيادة في الرحلة إضافة إلى المخاطر الأمنية مثل القرصنة التي تتعرض لها بعض السفن، وهو ما يؤكد على أن استقرار وأمن مصر هو الضمان الفعلي لتدفق وسيولة حركة التجارة العالمية بشكل آمن ودون معوقات أو مخاطر.