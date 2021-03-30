شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تُطلق منصة بيبسيكو «دور لبكرة» للحد من استهلاك البلاستيك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بالنيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة منصة شركة بيبسيكو «دور لبكرة» للحد من استهلاك البلاستيك وتحمل المسئولية الممتدة للمنتج بإعادة التدوير للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة وذلك بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والأستاذ السفير جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة عبر تطبيق زووم، ومحمد شلباية رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو مصر، ويوجين ويليمسن الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، والدكتورة ليلى اسكندر، مؤسس شركة CID للاستشارات ووزيرة التطوير الحضري والعشوائيات السابقة، والفنانة تارا عماد، سفيرة منصة «دور لبكرة»، فضلاً عن حضور لفيف من كبار مسئولي وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة السياحة والأثار، وعدد من الشخصيات العامة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر حققت تقدماً كبيراً في السنوات الأخيرة في التشريعات البيئية بشكل عام وخاصة في مجال إدارة المخلفات نظرا لدعم القيادة السياسية والحكومة للقضايا البيئية كأحد الأولويات الوطنية والذى تمثل في اصدار قانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بإدارة المخلفات والذي ينص على أهمية التدوير للحد من المخلفات علاوة على الفائدة التي تعود على الاقتصاد من ذلك.

وأعربت فؤاد عن سعادتها بتزامن إطلاق المنصة مع إعلان اليوم المصري الأول لإعادة التدوير والذي شهد توقيع عدد من كبرى الشركات الخاصة العاملة في مصر على الميثاق المصري لتدوير المخلفات البلاستيكية ومنها شركة بيبسيكو من أجل حماية البيئة وتحمل دورهم الوطنى بالمقام الاول بالإضافة إلى العمل على الحفاظ على سلسلة قيمة (Value chain) للبلاستيك بإنشاء اقتصاد دوار للمواد البلاستيكية، والاستفادة من قيمتها بتدويرها وإبقائها في الاقتصاد وخارج البيئة الطبيعية بالتعاون مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى.

وأشارت فؤاد إلى أن مبادرة اليوم خطوة نحو مزيد من العمل والتضامن من اجل البيئة بدمج أهداف الدولة وقوانيننا وسياساتنا وبرامجنا الوطنية، لتحقيق الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وتكامل المفاهيم المتعلقة باستدامة النظام البيئي وتحقيق المصالح للبيئة والاقتصاد والمواطن على حد سواء من خلال دعم ووعي الشركات الكبرى وبتطبيق مبادئ الاقتصاد الدوار وسلسلة القيمة والتي يجب أن تكون مثل وأولوية لجميع الشركات العاملة مصر مستقبلاً.

أعرب السيد محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو مصر عن سعادته بإطلاق منصة «دور لبكرة» تحت رعاية وزارة البيئة ومبادرة «دورنا» باستثمارات تصل إلى 10 مليون جنيه، مشيراً إلى أن شركة بيبسيكو مصر تعد من أوائل الشركات التي تبنت أهم المبادرات والبرامج المبتكرة ذات التأثير الإيجابي طويل الأمد على المجتمع والبيئة بشكل خاص، وذلك تماشياً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 حيث ترتكز منصة دور لبكرة على رفع وعي المواطن المصري عن أهمية إعادة التدوير ومخاطر المخلفات البلاستيكية فضلاً عن مجموعة من المشاريع التي يتم تنفيذها على أرض الواقع بهدف للوصول إلى بيئة أكثر استدامة وإحداث تغيير إيجابي في المجتمع المصري، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات.

كما أشاد شلباية بجهود الدولة المصرية ممثلة في وزارة البيئة فيما يخص مواجهة التحديات البيئية في مصر ومعالجتها باَليات مختلفة وفعالة، ويأتي على رأسها قانون رقم 202 لعام 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات الذي سيلعب دور محوري فيما يخص تطوير منظومة المخلفات في مصر.