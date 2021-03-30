شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني.. لا وفيات أو إصابات بفيروس كورونا في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، لليوم الثاني على التوالي.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة، أنه تم تسجيل عدد 8 حالات شفاء من الفيروس، ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 2016 حالة منذ بداية الجائحة.

أضاف شوكة أن عدد الحالات الإيجابية بالفيروس يبلغ 334 حالة، بينما عدد حالات الوفاة يبلغ 117 حالة منذ بداية الجائحة، لافتًا إلى حجز 5 حالات في قسم العزل في مستشفي العريش العام، وعدد 40 حالة عزل منزلي.

طالب شوكة المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات الواقية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي والتطهير المستمر، حفاظًا عليهم من عدم انتشار الفيروس.