شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة من بحوث الموارد المائية تتفقد سد الروافعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت لجنة من معهد بحوث الموارد المائية بشمال سيناء سد الروافعة في منطقة وسط سيناء.

وأكد المهندس محمد محمد زينهم، مدير عام بمعهد بحوث الموارد المائية والري بالعريش، عضو اللجنة، أن سد الروافعة بمنطقة وسط سيناء يحتجز نحو 5 ملايين متر مكعب من مياه الأمطار.

أضاف زينهم أنه تتم الاستفادة من كميات المياه الموجودة بالسد في تغذية الخزان الجوفي والزراعة الموسمية وخاصة القمح والشعير.