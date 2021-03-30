شكرا لقرائتكم خبر عن سائقو القطارات لوزير النقل: نعتذر للشعب المصري.. ونعد الركاب بتقديم أفضل ما لدينا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، في تمام الساعة السابعة صباح اليوم جولة تفقدية بمعهد وردان لتدريب العاملين بالسكك الحديدية.

واستقل الوزير قطار الخدمة المتجه إلى وردان بخط المناشي والمخصص للعاملين بهيئة السكك ومعهد وردان وطلبة المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكة الحديد ومدرسة النقل الثانوية الصناعية.

وبدأ الوزير زيارته بعقد اجتماع مع مجموعة كبيرة من السائقين وفنيي التشغيل والمزلقانات ومراقبي الأبراج وطوائف التشغيل ممن يتلقون دورات تدريبية وتعليمية بالمعهد.

وتمت مناقشة خطة تطبيق منظومة السلامة وأهمية الالتزام بها وكذلك أسلوب الارتقاء بمهنة قائدي القطارات ورفع مستواهم الفني والمهني والعلمي والانضباطي بما يؤهلهم لقيادة الجرارات الجديدة والمحافظة على سلامة وأرواح الركاب وكذلك مناقشة أسلوب منح الحوافز والمزايا الخاصة بالسائقين وربطها بالنواحي الانضباطية وعدم التسبب في وقوع أي حوادث بالإضافة إلى ربطها بالمسافات المقطوعة والمحافظة على المعدات والجرارات.

وشدد الوزير على أن يكون التعامل مع الركاب على أعلى مستوى وأن يتم الالتزام بالقانون في مختلف المواقف وأن يلتزم الجميع بتأدية كافة الواجبات الموكلة إليهم واحترام حقوق الراكب وأن يعمل الجميع على أن تصبح هيئة السكك الحديدية من خلال ما تقدمه من خدمات ومن خلال الانضباط والتعامل الجيد مع الركاب واحدة من أفضل الهيئات، مؤكداً أنه لن يتهاون في محاسبة أي مقصر في واجباته صغيراً كان أو كبير.

ومن جانبهم، أكد السائقون على استيائهم من الحادث الأليم، حيث تقدموا بكل عبارات الاعتذار للشعب المصري حيث وعدوا بتقديم أفضل ما لديهم من جهد لتوفير سبل الأمان والراحة لجمهور الركاب.

كما التقى وزير النقل بطلبة المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا. السكة الحديد، حيث ألقى الوزير كلمة أكد فيها على أهمية ما يتلقونه من علوم وتدريبات لخلق جيل من الفنيين يساهم في تحسين منظومة السكك الحديدية على مستوى كافة طوائف التشغيل كما أكد على ضرورة الحرص على انتظام الطلبة وانضباطهم في اليوم الدراسي لأن الانضباط سيساهم في انضباطه في عمله وفي تعامله الجيد مع الركاب حين يشغل أحد وظائف التشغيل بهيئة السكك الحديدية.

وأكد أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لتطوير كافة قطاعات النقل ومنها السكة الحديد هذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا، لافتا أن تطوير السكة الحديد لا يشمل فقط تدعيم المرفق بالجرارات والعربات الجديدة فقط بل يشمل أيضا تأهيل العنصر البشري الحالي وتخريج دفعات جديدة من المتخصصين في هذا المجال يمكنها من التعامل مع التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في العربات والجرارات الجديدة والأهم التعامل المنضبط مع الركاب في كافة المواقف وأن يتسابق الجميع لخدمة الراكب وتقديم التسهيلات له خلال سفره عبر خطوط السكك الحديدية المختلفة، وأشار الوزير إلى أهمية العلوم السلوكية التي يتم تدريسها داخل المعهد لما لها من إيجاب جيد في اكتساب الطلبة بالمعهد فنون التعامل مع زملائهم في العمل ومستقبلا مع الركاب.