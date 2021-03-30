شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين ملتقى الناشرين المصريين والعرب على هامش افتتاح دار المعارف في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الثلاثاء، بحضور المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وسعيد عبده رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف ورئيس اتحاد الناشرين المصريين، ملتقى الناشرين المصريين والعرب على هامش افتتاح أعمال التطوير والتحديث لمكتبة دار المعارف بأسوان.

ويهدف الملتقى لفتح مزيد من قنوات التواصل بين الناشرين المصريين وأشقائهم العرب، حيث سيشارك في الاحتفال نحو 100 ناشر مصري، إضافة إلى أكثر من 20 ناشر عربي بأحدث ما صدر لديهم لتضم مكتبة دار المعارف فرع أسوان عشرات الآلاف من أهم الإصدارات العربية في مختلف المجالات