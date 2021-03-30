شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد إجراء مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة شؤون القرآن الكريم بمحافظة البحر الأحمر الأزهرية ، برئاسة الشيخ عبدالناصر عبداللاه الخطارى، عن مواعيد إجراء التصفيات النهائية لمسابقة الإمام الأكبر في حفظ القرآن الكريم للعام 2020م/ 2021م، وهي يوم الأحد الموافق 4 ابريل 2021م، اختبار مكاتب التحفيظ الأهلية بديوان عام المنطقة ، والمعاهد الأزهرية موزعة في معاهد إدارات رأس غارب – إدارة سفاجا – إدارة القصير، وذلك يوم الاثنين 5 إبريل المقبل ، بديوان عام المنطقة ومعاهد إدارة الغردقة يومي الثلاثاء والأربعاء 6 و7 إبريل المقبل بديوان عام المنطقة، ومعاهد مرسى علم، يوم الأحد ٤ إبريل المقبل بالإدارة، ومعاهد الجنوب أبورماد_ الشلاتين_ حلايب ، يومي الثلاثاء والأربعاء 6 و7 إبريل المقبل بالإدارة.

وأكد محمود حسان عضو الفني لشؤون القرآن الكريم، عن أن مقر الاختبار بديوان عام المنطقة لجميع المكاتب والمعاهد ما عدا الجنوب، حيث ستعقد لجنة اختبار التصفية النهائية بالجنوب مراعاة لبعد المسافة ، وتيسيراً على الطلاب، لافتا إلى أن المسابقة من ثلاث مستويات، المستوى الأول في حفظ القرآن الكريم كاملاً، والمستوى الثاني في حفظ عشرين جزءً، والمستوى الثالث في حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم.