شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: تحديد 41 قرية و740 تابع بالحسينية للدخول بمبادرة تطوير الريف المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استهل أعضاء مجلس جامعة الزقازيق، برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، وبحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالوقوف دقيقة حداد على روح الدكتور خالد عبدالباري رئيس جامعة الزقازيق الأسبق، داعين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ويجازيه خيرًا على ما قدمه من مجهودات لتطوير منظومة العمل داخل جامعة الزقازيق.

وفي كلمته، أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري للإرتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجًا بالقرى، لإحداث تنمية شاملة بالقرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية، بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية.

أكد محافظ الشرقية أنه تم تحديد 41 قرية و740 تابع وعزبة بمركز الحسينية ،والذي ظل لسنوات طويلة يعاني من الإهمال ونقص في الخدمات لتدخل المباردة الرئاسية لتطوير الريف المصري لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، مؤكدا أن الأعمال تسير على قدم وساق، وتشمل تنفيذ مشروعات في قطاعات الصرف الصحي من خلال تطوير شبكات إنحدار ومحطات رفع ومحطات معالجة وكذلك مد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب ومد شبكات الغاز الطبيعي، وتوصيل شبكات الإتصالات المحدثة ورصف الشوارع الرئيسية والطرق الواصلة بين القري، بالإضافة إلى توفير الخدمات التعليمية وإنشاء الوحدات الصحية والشبابية، والبيطرية ومكاتب التضامن الإجتماعي

وخلال الإجتماع، أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماما كبيرا بتنفيذ مشروعات مياه الشرب، لافتًا إلا أنه جاري الإنتهاء من أعمال إنشاء محطة مياه البكارشة بمركز الحسينية لتعمل بطاقة إنتاجية 51 ألف متر مكعب/ يوم، وكذلك جاري الإنتهاء من أعمال التوسعات الجارية بمحطة طارق بن زياد بطاقة 20 ألف متر معكب / يوم، وذلك للمساهمة في القضاء على ضعف وصول مياه الشرب للمنازل بمراكز شمال المحافظة، وتقديم كوب مياه نظيف للمواطنين .

وأضاف محافظ الشرقية أن المحافظة قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك، لتنفيذ المشروع القومي للتطوير العمراني لعواصم المحافظات المدن الكبرى، والذي من المقرر تنفيذه بمدينة الزقازيق بمنطقة 83 فدان بقرية كفر الحمام، وأرض المدرسة الثانوية بمنطقة الحريري لإنشاء 7800 وحدة سكنية مزودة بكل الخدمات الأساسية، وذلك للقضاء على المناطق العشوائية وتحسين مستوى معيشة قاطنيها، وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدينة الزقازيق، لافتا إلى أنه من المقرر إنشاء مجمعات سكنية بمركزي بلبيس ومنيا القمح.

وخلال الإجتماع، نوه المحافظ أنه جاري إعداد الدراسات اللازمة لتعديل المسارات المرورية بمناطق فلل الجامعة، والغشام والقومية وطلبة عويضة بمدينة الزقازيق، وإعادة تخطيطها بشكل جيد للقضاء على التكدسات المرورية وتوفيرا للوقت والجهد.

من جانبه، أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، إعتزازه بالعامل المصري وقدرته على إدارة الأزمات والخروج منها بسلام، مؤكداً ان العامل المصري يعد من أكفأ العمالة على مستوى العالم إذا توافرت له الكفاءة والقدرة والمعدات، قائلا إن ما تم من جهود مضنية قام بها عمال هيئة قناة السويس لتعويم السفينة الجانحة، يعتبر درة في جبين العمالة المصرية ويضاف لإنجازات الدولة المصرية التي استطاعت أن تعبر الأزمة بكل كفاءة وإقتدار.

وأكد رئيس جامعة الزقازيق، على أهمية التعاون والتنسيق بين الجامعة والمحافظة للإرتقاء بمستوى المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مؤكدًا أن جامعة الزقازيق تشهد طفرة في قطاع التعليم من خلال إقامة الجامعة الأهلية بالعاشر من رمضان وكذلك تقديم مقترح لإنشاء الجامعة التكنولوجية، بهدف تقديم خريج مدرب قادر على الإلتحاق بسوق العمل