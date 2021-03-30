شكرا لقرائتكم خبر عن فانوس وزينة رمضان على طريقة التوكاتسو بالمدارس اليابانية في الغردقة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذ طلاب المدرسة المصرية اليابانية بالغردقة عددا من أنشطة التوكاتسو وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية من تباعد وتطهير وتعقيم للفصول.

وقام طلاب المدرسة اليابانية ١ بالغردقة بعمل زينة شهر رمضان مع قبل حلول الشهر الفضيل حيث زين الطلاب الفصول بفانوس رمضان وتعليق الزينة بالفصول بمشاركة المدرسين.

وقالت لمياء محمد وكيل المدرسة ان هذا النشاط ضمن أنشطة التوكاتسو بالمدرسة حيث يقوم الطلاب كل يوم ثلاثاء بعمل نشاط مجلس الفصل .

وقالت الدكتورة كريمه شاهين مدير المدارس اليابانية بالغردقة أن العمل بالمدارس منتظم في المدرسة الأولى بمنطقة الدهار والثانية بالاحياء وسط حضور من قبل الطلاب بنسبة حضور حوالى ٩٠٪.

وأشارت شاهين إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس منذ دخول الطلاب من قياس للحرارة وارتداء الكمامات وتعقيم وتطهير للفصول وتطبيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب في الفصول.